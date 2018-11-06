إحالة أوراق عاطل قتل زميله في شبرا الخيمة للمفتي لإعدامه

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار محمد نصرالدين بركات وعضوية المستشارين أشرف جمال الدين ومحمد فريد عبد العزيز وأحمد عبد الله، بإحالة أوراق عاطل لفضيلة المفتي لتصديق على حكم الإعدام لقيامه بقتل زميله في شبرا الخيمة وأشعل فيه النيران بسبب رفض المجني عليه ممارسة الشذوذ معه وقيام المتهم بتصويره عاريًا وتهديده بنشر الصور على فيس بوك.





تعود أحداث الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد صمويل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة داخل شقة بشبرا الخيمة بها حروق في أنحاء الجسد.



فانتقل المقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم وبمناظرة الجثه تبين أن بها عدة إصابات وطعنات وحروق في أنحاء الجسم وهى لشاب يدعى أحمد.أ 38 سنه وتم نقلها إلى مسشتفى ناصر العام وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعه عاطل زميل المجني عليه تربطه به علاقة صداقه ويقومان بممارسة الشذوذ معا وأن المتهم قام في إحدى المرات بتصوير المجني عليه وهما يمارسان الشذوذ وظل يهدده بأن يستمر معه في العلاقة الشاذة مقابل عدم نشر الصور على فيس بوك.



وعندما رفض المجنى عليه الاستمرار في ممارسة الشذوذ نشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجنى عليه بالضرب بآلة حادة وقام بإشعال النيران في الجثة، وتمكن الأهالي من إطفاء النيران ونقل الجثة إلى المستشفى وألقي القبض على المتهم ويدعى كريم ع 19 سنة، عاطل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

