ليستر سيتي يكرم رئيسه المتوفي بإطلاق اسمه على مؤسسة النادي الخيرية

قرر اليوم نادي ليستر سيتي الإنجليزي تكريم مالك النادي المتوفي بإطلاق إسمه على مؤسسة النادي الخيرية بعد الحادث الأليم الذي أدى إلى وفاته، وستعرف الآن المؤسسة بإسم مؤسسة "فيتشاي سريفادانابرابا" الخيرية، كما سيقوم عدد من اللاعبين أبرزهم كاسبر شمايكل وجيمي فاردي بالتبرع بمقتنياتهم كنوع من الدعم للمؤسسة.

المؤسسة تم إطلاقها رسميًا في عام 2011 ونجحت في خلال تلك المدة في جمع تبرعات أكثر من 2 مليون جنيه إستيرليني، ويأتي هذا التكريم كنوع من الشكر لما قدمه التايلاندي الراحل للمدينة، فقد قدم الدعم لنادي ليستر سيتي حتى حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016، كما تبرع بمبلغ قيمته 4 مليون جنيه إستيرليني للمستشفيات والجامعات والمؤسسات الخيرية في مدينة ليستر.

وكان التايلاندي الراحل فيتشاي سريفادانابرابا قد توفي عن عمر يناهز ال61 عامًا في حادث مأساوي برفقة أربعة أشخاص آخرين إثر تحطم طائرته الخاصة خارج أسوار ملعب كينج باور بعد المباراة التي جمعت فريقي ليستر سيتي ووست هام يونايتد في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.