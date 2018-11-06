بدأت الآن| مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر يلا شوت| شاهد محمد صلاح (بث مباشر)

يتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على نابولى الإيطالى صاحب الوصافة، ونقطتين على باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب المركز الثالث، بينما يحتل النجم الأحمر المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.





تنطلق مباراة النجم الأحمر الصربى وليفربول فى الثامنة مساء اليوم وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1





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ويسعى ليفربول لتكرار فوزه على النجم الأحمر الصربى فى مباراة اليوم لتعزيز آماله فى التأهل لدور الـ 16 وضمان الاحتفاظ بصدارة المجموعة قبل مواجهة باريس سان جيرمان بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ونابولى بملعب "آنفيلد" فى الجولتين الأخيرتين.





ويتطلع محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول على الصعيد الأوروبى بعدما سجل "هدفين" فى مباراة الجولة الثالثة التى جمعتهما بملعب "آنفيلد"، وانتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة.





واختار يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول، 21 لاعبًا فى قائمة مباراة اليوم وهم فابينيو، فان ديك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، جوميز، أليسون، ستوريدج، مورينو، لالانا، مينوليه، روبرتسون، أوريجي، سولانكي، ماتيب، كيلهير، أرنولد.





ويلتقى اليوم ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح مع النجم الأحمر الصربى بملعب "ريد ستار ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة بمسابقة دورى أبطال أوروبا.





معلومات عن مباراة ليفربول والنجم الأحمر

النجم الأحمر Vs ليفربول.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الرابعة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ريد ستار ستاديوم .

المعلق : حفيظ دراجي .

نتيجة مباراة الذهاب : ليفربول (4-0) النجم الأحمر.





موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر في دوري ابطال اوروبا

8:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:55 مساءاً بتوقيت مصر .

7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:55 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:55 مساءاً بتوقيت العراق .

7:55 مساءاً بتوقيت السودان .

8:55 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:55 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:55 مساءاً بتوقيت تونس .

6:55 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:55 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:55 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:55 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:55 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:55 مساءاً بتوقيت قطر.

5:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





أدى نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مرانه الرئيسى فى مدينة "بلجراد" الصربية، استعدادًا لمواجهة النجم الأحمر الصربي غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.





ضمت قائمة ليفربول لمواجهة النجم الأحمر الصربى 21 لاعبًا هم، فابينيو، فان ديك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، جوميز، أليسون، ستوريدج، مورينو، لالانا، مينوليه، روبرتسون، أوريجي، سولانكي، ماتيب، كيلهير، أرنولد.





استبعد يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول كل جوردان هندرسون وشيردان شاكيري من قائمة ليفربول المغادرة إلى صربيا بسبب الإصابة ولأسباب سياسية على الترتيب.