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كواليس الممر.. إياد نصار وأحمد فلوكس والشرنوبي ومحمد جمعة في صورة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:20 م
كواليس الممر.. إياد نصار وأحمد فلوكس والشرنوبي ومحمد جمعة في صورة
إياد نصار وأحمد فلوكس والشرنوبي ومحمد جمعة
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يارا أحمد
 
نشر الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه على "إنستجرام" صورة تجمعه بعدد من أبطال الفيلم، وهم "محمد جمعة وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وأمير صلاح الدين".

ويتواجد الفنانون حاليا فى الإسماعيلية لتصوير مجموعة من المشاهد المهمة، ويقوم من ناحية أخرى الموسيقار العالمى عمر خيرت بوضع الموسيقى التصويرية للفيلم خلال هذه الأيام، حيث أُُسندت له مهمة الموسيقى التصويرية.

"الممر" بطولة أحمد عز، أحمد فلوكس، إياد نصار، أحمد صلاح حسنى، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، محمد فراج، ألحان المهدى، محمد جمعة، هند صبرى، محمد حافظ، كريم العميرى، وآخرين، سيناريو وحوار أمير طعيمة وشريف عرفة، إخراج شريف عرفة.

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