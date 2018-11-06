كواليس الممر.. إياد نصار وأحمد فلوكس والشرنوبي ومحمد جمعة في صورة
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:20 ميارا أحمد
نشر الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه على "إنستجرام" صورة تجمعه بعدد من أبطال الفيلم، وهم "محمد جمعة وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وأمير صلاح الدين".
ويتواجد الفنانون حاليا فى الإسماعيلية لتصوير مجموعة من المشاهد المهمة، ويقوم من ناحية أخرى الموسيقار العالمى عمر خيرت بوضع الموسيقى التصويرية للفيلم خلال هذه الأيام، حيث أُُسندت له مهمة الموسيقى التصويرية.
"الممر" بطولة أحمد عز، أحمد فلوكس، إياد نصار، أحمد صلاح حسنى، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، محمد فراج، ألحان المهدى، محمد جمعة، هند صبرى، محمد حافظ، كريم العميرى، وآخرين، سيناريو وحوار أمير طعيمة وشريف عرفة، إخراج شريف عرفة.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار إياد نصار إياد نصار أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama