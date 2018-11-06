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أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:26 م
أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء
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الفجر الاقتصادى
 
استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، ليسجل الجرام عيار 21 نحو 613 جنيهًا، والجرام عيار 18 نحو 527 جنيهًا.

 وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 702 جنيه، والجنيه الذهب نحو 4 آلاف و910 جنيهات، وسجل السعر العالمى 1233 دولارا.


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