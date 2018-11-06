كورة بالجول HD يلا كورة شوت..مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر koora online ..مباراة ليفربول اليوم بث مباشر kora live

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يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره النجم الأحمر الصربي، في تمام الساعة 7.55 مساء، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





يسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم لتأمين صدارة ترتيب المجموعة لتعزيز آماله في التأهل لدور الـ16 وضمان الاحتفاظ بصدارة المجموعة قبل مواجهة باريس سان جيرمان بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ونابولى بملعب "آنفيلد" فى الجولتين الاخيرتين.

يلا كورة شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر koora online .. مباراة ليفربول اليوم بث مباشر kora live

ويتطلع محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول على الصعيد الاوروبى بعدما سجل "هدفين" فى مباراة الجولة الثالثة التى جمعتهما بملعب "آنفيلد"، وانتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة.





واستدعى واختار يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، 21 لاعباً في قائمة مباراة اليوم وهم فابينيو، فان ديك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، جوميز، أليسون، ستوريدج، مورينو، لالانا، مينوليه، روبرتسون، أوريجي، سولانكي، ماتيب، كيلهير، أرنولد.

يلا كورة شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر koora online .. مباراة ليفربول اليوم بث مباشر kora live

وعلى الجانب الأخر يأمل فريق النجم الأحمر في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق فوز مشرف بعدما قفط الفريق كل فرصه في التأهل لدور الـ16 من البطولة.





يدخل ليفربول لقاء اليوم في المركز الأول برصيد 6 نقاط، بينما يقع النجم الأحمر في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.