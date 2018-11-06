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الخرطوم تستضيف مؤتمر وزراء العدل العرب 21 نوفمبر الجاري

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:24 م
الخرطوم تستضيف مؤتمر وزراء العدل العرب 21 نوفمبر الجاري
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وكالات
 

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم، مؤتمر وزراء العدل العرب يومي 21 و22 من نوفمبر الجاري، وذلك برعاية وحضور الرئيس عمر البشير.

 

وبحث وزير العدل السوداني الدكتور محمد أحمد سالم ، اليوم الثلاثاء مع سفراء الدول العربية المعتمدين بالخرطوم، الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر.

 

وقدم الوزير، خلال اللقاء ، شرحا للسفراء حول المهام التى تضطلع بها وزارة العدل في المجالات القانونية والتى من بينها الاهتمام بملفات حقوق الإنسان، وذلك عبر المجلس الاستشارى لحقوق الإنسان، إضافة للإشراف على العمل التجارى و تسجيل الشركات والكيانات التجارية الأخرى ودور الوزارة في وضع القوانين والتشريعات، مؤكدا على استقلالية القضاء في السودان.

 

وأشار سالم إلى العلاقات الأزلية التى تربط  بين السودان والدول العربية الشقيقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، منوها بأن عقد مؤتمر وزراء العدل العرب يأتي بدعم من القيادة السياسية وبالتعاون مع الجهات المعنية لإنجاح أعمال المؤتمر، مرحبا بالتعاون العدلي بين وزارته ووزارات العدل في الدول العربية الشقيقة والصديقة.

 

من جانبهم، أشاد السادة السفراء بانعقاد المؤتمر بالخرطوم، مؤكدين نقل الدعوات إلى وزراء العدل ببلادهم للمشاركة في المؤتمر وإنجاحه والاستفادة من توصياته.

المزيد عن: وزراء العدل العرب مؤتمر وزراء العدل العرب السودان الخرطوم
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