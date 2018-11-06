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عاجل - اليوم.. الفرصة الأخيرة لـ "صلاح" للحصول على أصوات في سباق الكرة الذهبية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:24 م
عاجل - اليوم.. الفرصة الأخيرة لـ صلاح للحصول على أصوات في سباق الكرة الذهبية
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وكالات
 

تعد الجولة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، التي تنطلق اليوم الثلاثاء، بمثابة الفرصة الأخيرة للمرشحين الثلاثين للكرة الذهبية لإذهال أعضاء لجنة التحكيم المسؤولة عن الجائزة، إذ يجب عليهم أن يدلوا بأصواتهم قبل الجمعة المقبل.




ووفقا لصحيفة ليكيب، التي تنتمي لنفس مجموعة فرانس فوتبول الإعلامية المسؤولة عن الجائزة، فإن نحو 30% ممن يحق لهم التصويت لم يدلوا بأصواتهم بعد.




وتتشكل اللجنة مع صحافيين دوليين، بواقع واحد من كل دولة تتمتع بعضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ولا تلعب مستويات مطلع الموسم دوراً كبيراً في منح الجائزة، باستثناء حالات نادرة مثلما حدث في 2013، حينما حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو افتتاحية موسم استثنائية سجل فيها 31 هدفاً في الفترة بين سبتمبر (أيلول)، ومنتصف نوفمبر.




ويبرز من بين المرشحين كيليان مبابي، وأنطوان غريزمان، بعد تتويجهما بالمونديال مع منتخب فرنسا، وبالمثل مواطنهما رفائيل فاران، الذي توج أيضاً بدوري الأبطال.




وينضم لهؤلاء الكرواتي لوكا مودريتش الذي حصل على جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم من "فيفا"، بعدما قاد بلاده لاحتلال وصافة المونديال، بجانب وجود المرشحين الدائمين: البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والنجم المصري محمد صلاح.


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