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موعد مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم

UEFA لايف الآن | HD بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر شاهد جاري الشوط الاول مباراة ليفربول والنجم الاحمر يوتيوب اون

القنوات : بي ان سبورت 1 beIN Sport HD 1

ليفربول ضد النجم الاحمر

دوري أبطال أوروبا UEFA 2018/19

الملعب: ملعب راكو ميتيف

التاريخ: الثلاثاء ، 6 نوفمبر

UEFA لايف الآن | HD بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر شاهد جاري الشوط الاول مباراة ليفربول والنجم الاحمر يوتيوب اون

انطلاق: الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش موعد المباراة ليفربول والنجم الاحمر (رد ستار بلجراد) : 8:55 مساءاً بتوقيت السعودية 7:55 مساءاً بتوقيت مصر 7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين 7:55 مساءاً بتوقيت الأردن 7:55 مساءاً بتوقيت سوريا 7:55 مساءاً بتوقيت لبنان 8:55 مساءاً بتوقيت العراق 7:55 مساءاً بتوقيت السودان .





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