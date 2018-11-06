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بين ماتش مشاهدة مباراة برشلونة والإنتر بث مباشر | برشلونة وإنتر ميلان 6-11-2018 | شاهد برشلونة لايف

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:20 م
بين ماتش مشاهدة مباراة برشلونة والإنتر بث مباشر | برشلونة وإنتر ميلان 6-11-2018 | شاهد برشلونة لايف
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عيد طارق
 

بين ماتش مشاهدة مباراة برشلونة والإنتر بث مباشر | برشلونة وإنتر ميلان 6-11-2018 | شاهد برشلونة لايف


في مواجهة مثيرة ينتظرها عشاق الكرة العالمية، يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إنتر ميلان في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الثلاثاء 6 -11-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

 مقدمة عن اللقاء:

يدخل برشلونة مباراة اليوم وهو في حالة فنية رائعة بعدما عاد لتصدر الدوري، وحقق فوزا كاسحا مؤخرا على الريال بخماسية في الكلاسيكو، وسيتسلح البرسا في مباراة اليوم بعودة نجمه الأول ليونيل ميسى والذي انضم لقائمة الفريق لمواجهة البطل الإيطالي.

 بين ماتش مشاهدة مباراة برشلونة والإنتر بث مباشر | برشلونة وإنتر ميلان 6-11-2018 | شاهد برشلونة لايف


وكان فريق برشلونة قد تغلب على إنتر ميلان في الجولة الماضية من دور المجموعات بثنائية ألبا وألكانتارا في المباراة التي جمعتهما على الكامب نو.

 

على الجانب الأخر يدخل فريق الإنتر مباراة اليوم من أجل تحقيق فوز مهم والمنافسة على تصدر المجموعة، والحفاظ على حقوقه، خاصة في ظل وجود مطاردة من توتنهام، ويحتل الإنتر المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط.

 بين ماتش مشاهدة مباراة برشلونة والإنتر بث مباشر | برشلونة وإنتر ميلان 6-11-2018 | شاهد برشلونة لايف


ترتيب المجموعة:

يحتل برشلونة صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط حققها من 3 انتصارات وهذا هو ترتيب المجموعة بالكامل:

1- برشلونة: 9

2- إنتر ميلان: 6

3- توتنهام: 1

4- بي إس في: 1

 

 موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة وإنتر ميلان في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1" الرياضية المشفرة بصوت المعلق يوسف سيف.

 بين ماتش مشاهدة مباراة برشلونة والإنتر بث مباشر | برشلونة وإنتر ميلان 6-11-2018 | شاهد برشلونة لايف


التشكيل المتوقع لإنتر ميلان:

سمير هاندانوفيتش- كوادو أسامواه - ستيفان دي فري - ميلان شكرينيار - دنيلو دامبروزيو- مارسيلو بروزوفيتش - ماتياس فيتشينو - أنطونيو كاندريفا - رادجا ناينجولان-  إيفان بيريشيتش - ماورو إيكاردي.

 

على الجانب الأخر سيبدأ البرسا بتشكيل مكون من: تير شتيجن.- جوردي ألبا - كليمنت لنجليت - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو- آرثور ميلو - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش-  فيليبي كوتينيو - لويس سواريز – رافينيا.

بين ماتش مشاهدة مباراة برشلونة والإنتر بث مباشر | برشلونة وإنتر ميلان 6-11-2018 | شاهد برشلونة لايف


 

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