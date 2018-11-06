يلا شوت مباراة ليفربول والنجم الاحمراليوم Yalla shoot.. مشاهدة مباراة ليفربول اون لاين بث مباشر اليوم 6-11-2018
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:19 معيد طارق
يلا شوت مباراة ليفربول والنجم الاحمراليوم Yalla shoot.. مشاهدة مباراة ليفربول اون لاين بث مباشر اليوم 6-11-2018
تشكيلة ليفربول الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي النجم الأحمر الصربي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : اليسون
خط الدفاع : ارنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون
خط الوسط : فينالدوم - ميلنر - لالانا
خط الهجوم : ماني - صلاح - ستوريدج
يلا شوت مباراة ليفربول والنجم الاحمراليوم Yalla shoot.. مشاهدة مباراة ليفربول اون لاين بث مباشر اليوم 6-11-2018
ليفربول يعرف فوزًا آخر أمام النجم الأحمر بلغراد سيشاهدهم يأخذون خطوة عملاقة نحو مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.
يجلس فريق يورجن كلوب في قمة المجموعة الثالثة بعد تغلبه على ريد ستار 4-0 في أنفيلد في الجولة الثالثة ، لكنه سافر إلى العاصمة الصربية مع منافسيها نابولي و PSG ما زالوا يتنفسون أعناقهم.
مع مباراتيهما الأخيرتين اللتين خرجتا إلى باريس سان جيرمان وفي ملعب نابولي ، لا يمكن لليفربول أن يتخلى عن الصدقة في صربيا ، حيث ضم فريق رفيع المستوى الخروج المبكر من المنافسة.
يلا شوت مباراة ليفربول والنجم الاحمراليوم Yalla shoot.. مشاهدة مباراة ليفربول اون لاين بث مباشر اليوم 6-11-2018
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