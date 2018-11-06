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رابط يوتيوب HD | بث حي مباراة ليفربول وسرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا | YouTube live | كروة ستار| يلا شوت بدون تقطيع

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:53 م
رابط يوتيوب HD | بث حي مباراة ليفربول وسرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا | YouTube live | كروة ستار| يلا شوت بدون تقطيع
ليفربول وسرفينا زفيزدا
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عيد طارق
 
رابط يوتيوب HD | بث حي مباراة ليفربول وسرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا | YouTube live | كروة ستار| يلا شوت بدون تقطيع

يسعى النجم المصري محمد صلاح لمواصلة تألقه مع فريق ليفربول على الصعيد الأوروبى بعد أن سجل "هدفين" فى مباراة الجولة الثالثة التى جمعتهما بملعب "آنفيلد"، وانتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة.

رابط يوتيوب HD | بث حي مباراة ليفربول وسرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا | YouTube live | كروة ستار| يلا شوت بدون تقطيع

واختار يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول، 21 لاعبًا فى قائمة مباراة اليوم وهم فابينيو، فان ديك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، جوميز، أليسون، ستوريدج، مورينو، لالانا، مينوليه، روبرتسون، أوريجي، سولانكي، ماتيب، كيلهير، أرنولد.

رابط يوتيوب HD | بث حي مباراة ليفربول وسرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا | YouTube live | كروة ستار| يلا شوت بدون تقطيع

 التشكيل المتوقع:
من المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب بتشكيل مكون من: أليسون بيكر - ألكسندر أرنولد - ديان لوفرين - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون - نابي كيتا - جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم - محمد صلاح -ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.
رابط يوتيوب HD | بث حي مباراة ليفربول وسرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا | YouTube live | كروة ستار| يلا شوت بدون تقطيع

موعد المباراة والقنوات الناقلة:
تنطلق مباراة ليفربول والنجم الأحمر في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورتا تش دي 2.
رابط يوتيوب HD | بث حي مباراة ليفربول وسرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا | YouTube live | كروة ستار| يلا شوت بدون تقطيع


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