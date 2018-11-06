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عاجل.. طارق يحيى يتقدم باستقالته من تدريب بتروجت

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:55 م
عاجل.. طارق يحيى يتقدم باستقالته من تدريب بتروجت
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علي نبوي
 

تقدم طارق يحيى المدير الفني لفريق بتروجت، باستقالته من منصبه عقب الهزيمة أمام نجوم المستقبل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.


وفضل يحيى الرحيل عن الفريق البترولي في ظل سوء التوفيق الذي يلازمه في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تراجع النتائج.


ويحتل بتروجت المركز السادس عشر على سلم ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، جمعهم من خلال الفوز في مباراة واحدة فقط والتعادل في 7 مباريات فيما تلقى الهزيمة في 4 مباريات.

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