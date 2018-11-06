عاجل.. طارق يحيى يتقدم باستقالته من تدريب بتروجت

تقدم طارق يحيى المدير الفني لفريق بتروجت، باستقالته من منصبه عقب الهزيمة أمام نجوم المستقبل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





وفضل يحيى الرحيل عن الفريق البترولي في ظل سوء التوفيق الذي يلازمه في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تراجع النتائج.



