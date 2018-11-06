مباراة مثيرة .. مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر في منافسات دوري ابطال اوروبا 2019 | شاهد مباراة liverpool
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:52 م
مباراة مثيرة .. مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر في منافسات دوري ابطال اوروبا 2019 | شاهد مباراة liverpool
يواجه اليوم اللاعب المصري محمد صلاح قائد فريق ليفربول الإنجليزي مع فريق سرفينا زفيزدا الصربى بملعب "ريد ستار ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة بمسابقة دورى أبطال أوروبا.
مباراة مثيرة .. مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر في منافسات دوري ابطال اوروبا 2019 | شاهد مباراة liverpool
تنطلق مباراة النجم الأحمر الصربى وليفربول فى الثامنة مساء اليوم وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1
مباراة مثيرة .. مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر في منافسات دوري ابطال اوروبا 2019 | شاهد مباراة liverpool
التشكيل المتوقع:
من المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب بتشكيل مكون من: أليسون بيكر - ألكسندر أرنولد - ديان لوفرين - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون - نابي كيتا - جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم - محمد صلاح -ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.
مباراة مثيرة .. مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر في منافسات دوري ابطال اوروبا 2019 | شاهد مباراة liverpool
موعد المباراة والقنوات الناقلة:
تنطلق مباراة ليفربول والنجم الأحمر في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورتا تش دي 2.
مباراة مثيرة .. مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر في منافسات دوري ابطال اوروبا 2019 | شاهد مباراة liverpool
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