وستكون أنظار الجماهير المصرية والعربية مسلطة نحو ملعب « ريد ستار ستاديوم»، لمتابعة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، أمام النجم الأحمر، في البث المباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من دوري الأبطال. ويمتلك ليفربول 6 نقاط من الفوز في الجولة الأولى على باريس سان جيرمان، والخسارة بهدف أمام نابولي الإيطالي، ثم الفوز على النجم الأحمر في الجولة الرابعة، ويسعى لتحقيق الفوز للحفاظ على صدارة المجموعة للاقتراب من التأهل لدور الـ16. رابط الآن كورة لايف مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر live online – كول كورة Liverpool|مباشر دوري ابطال اوروبا koora

قرر كلوب ضم محمد صلاح للمشاركة مع فريقه ليفربول أمام النجم الأحمر، بينما استبعد النجم السويسري شيردان شاكيري، من قائمة الفريق المغادرة إلى صربيا استعدادًا لمواجهة النجم الأحمر.





وجاءت قائمة ليفربول المكونة من 21 لاعبًا على النحو التالي:

:فابينيو، فان ديك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، جوميز، أليسون بيكر، ستوريدج، مورينو، لالانا، مينوليه، روبرتسون، أوريجي، سولانكي، ماتيب، كيلهير، ترينت.

رابط الآن كورة لايف مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر live online – كول كورة Liverpool|مباشر دوري ابطال اوروبا koora

وجاء استبعاد شاكيري وفقًا لتقارير صحفية إنجليزية ذكرت، في وقت سابق، أن اللاعب السويسري صاحب الأصول الألبانية قد يتعرض لهجوم من جماهير الفريق الصربي، بسبب الصراع السياسي بين البلدين، والذي تدخل فيه اللاعب في مونديال روسيا، بطريقة مستفزة بعد هدفه في صربيا، لذا تقرر استبعاده من القائمة.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على نابولي الإيطالي صاحب الوصافة، ونقطتين على باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب المركز الثالث، بينما يحتل النجم الأحمر المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

رابط الآن كورة لايف مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر live online – كول كورة Liverpool|مباشر دوري ابطال اوروبا koora

موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر في دوري ابطال اوروبا

8:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:55 مساءاً بتوقيت مصر .

7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:55 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:55 مساءاً بتوقيت العراق .

7:55 مساءاً بتوقيت السودان .

8:55 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:55 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:55 مساءاً بتوقيت تونس .

6:55 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:55 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:55 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:55 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:55 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:55 مساءاً بتوقيت قطر.

5:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





ويحتل ليفربول المركز الأول لجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على نابولى الايطالي صاحب المركز الثانى، ونقطتين على باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب المركز الثالث، بينما يحتل النجم الأحمر المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

رابط الآن كورة لايف مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر live online – كول كورة Liverpool|مباشر دوري ابطال اوروبا koora

ويأمل الريدز تحقيق الفوز على النجم الأحمر الصربى لمواصلة تصدره للمجموعة وتعزيز آماله فى التأهل لدور الـ16 قبل مواجهة باريس سان جيرمان بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ونابولى بملعب "آنفيلد" فى الجولتين الاخيرتين.





وكان ليفربول حقق فوزا عريضا على النجم الأحمر فى ملعب الأنفيلد بنتيجة 4/0.

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