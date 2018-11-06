يلا شوت – YouTube مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة اون لاين | كورة لايف









يخشى نادى برشلونة الإسبانى التعثر مجددًا مع الحكم البولندى سزيمون مارسينياك عندما يحل ضيفًا على الإنتر الإيطالى فى العاشرة مساء الثلاثاء بملعب "جوزيبى مياتزا"، بمدينة "ميلانو" الإيطالية ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية فى مسابقة دورى أبطال أوروبا.





يلا شوت – YouTube مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة اون لاين | كورة لايف





في مواجهة مثيرة ينتظرها عشاق الكرة العالمية، يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إنتر ميلان في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الثلاثاء 6 -11-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يلا شوت – YouTube مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة اون لاين | كورة لايف





مقدمة عن اللقاء:

يدخل برشلونة مباراة اليوم وهو في حالة فنية رائعة بعدما عاد لتصدر الدوري، وحقق فوزا كاسحا مؤخرا على الريال بخماسية في الكلاسيكو، وسيتسلح البرسا في مباراة اليوم بعودة نجمه الأول ليونيل ميسى والذي انضم لقائمة الفريق لمواجهة البطل الإيطالي.





يلا شوت – YouTube مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة اون لاين | كورة لايف





وكان فريق برشلونة قد تغلب على إنتر ميلان في الجولة الماضية من دور المجموعات بثنائية ألبا وألكانتارا في المباراة التي جمعتهما على الكامب نو.





يلا شوت – YouTube مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة اون لاين | كورة لايف





على الجانب الأخر يدخل فريق الإنتر مباراة اليوم من أجل تحقيق فوز مهم والمنافسة على تصدر المجموعة، والحفاظ على حقوقه، خاصة في ظل وجود مطاردة من توتنهام، ويحتل الإنتر المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط.





يلا شوت – YouTube مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة اون لاين | كورة لايف





ترتيب المجموعة:

يحتل برشلونة صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط حققها من 3 انتصارات وهذا هو ترتيب المجموعة بالكامل:

1- برشلونة: 9

2- إنتر ميلان: 6

3- توتنهام: 1

4- بي إس في: 1





يلا شوت – YouTube مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة اون لاين | كورة لايف





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة وإنتر ميلان في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1" الرياضية المشفرة بصوت المعلق يوسف سيف.





يلا شوت – YouTube مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة اون لاين | كورة لايف





التشكيل المتوقع لإنتر ميلان:

سمير هاندانوفيتش- كوادو أسامواه - ستيفان دي فري - ميلان شكرينيار - دنيلو دامبروزيو- مارسيلو بروزوفيتش - ماتياس فيتشينو - أنطونيو كاندريفا - رادجا ناينجولان- إيفان بيريشيتش - ماورو إيكاردي.





يلا شوت – YouTube مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة اون لاين | كورة لايف





على الجانب الأخر سيبدأ البرسا بتشكيل مكون من: تير شتيجن.- جوردي ألبا - كليمنت لنجليت - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو- آرثور ميلو - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش- فيليبي كوتينيو - لويس سواريز – رافينيا.





يلا شوت – YouTube مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة اون لاين | كورة لايف







