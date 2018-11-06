عاجل - السعودية | الإفراج عن أقدم سجين سعودي بالسودان

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تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قامت السفارة بالخرطوم بالعمل للإفراج عن مواطن سعودي قضى 13 عامًا في سجون السودان.





وأوضحت سفارة خادم الحرمين بالخرطوم، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، الثلاثاء، أنها عملت للإفراج عن أقدم سجين سعودي بالسجون السودانية؛ حيث قضى 13 سنة فى السجن بسبب مطالبات مالية.





وتابعت، أن السلطات السودانية أبدت تعاونًا في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

المصدر: صحيفة عاجل