حفل توزيع المسابقة الأدبية السنوية بطلعت حرب الخميس المقبل

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي" بالسيدة نفيسة" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الخميس 8 نوفمبر، حفل توزيع جوائز المسابقة الأدبية السنوية والتي ينظمها المركز بالتعاون مع بيت الشعر العربي التابع لقطاع الصندوق.

شارك في المسابقة هذا العام 100 متسابق من محافظات مصر هي: القاهرة، سوهاج، الغربية، الدقهلية، الإسكندرية، كفر الشيخ، القليوبية، الجيزة.

تكونت لجنة التحكيم من في فرع شعر العامية د. محمد سليمان، الشاعر رجب الصاوي، وفي فرع شعر الفصحي د. حسن طلب، الشاعر السماح عبد الله، وفي فرع القصة القصيرة د. سعيد توفيق ، ويمنح الفائزين الثلاث الأول جوائز مادية في كل فرع من فروع المسابقة.