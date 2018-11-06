يحيي يبلغ لاعبي بتروجت بالرحيل
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:51 ممحمد الصو
دخل طارق يحيي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، في حالة غضب شديدة عقب نعاية لقاء فريقه أمام النجوم إف سي، بالدوري العام.
جاء غضب يحيي ومشاداته مع اللاعبين في غرفة الملابس، عقب نهاية لقاء بعدما فشلوا في الحفاظ على نتيجة الفوز والهزيمة مع نهاية المباراة.
وأبلغ يحيي اللاعبين داخل الغرف المغلقة، أنه بات ينوي الرحيل بشكل جادي وتقديم استقالته، لعدم تحمله المزيد من استهتار اللاعبين داخل أرضية الملعب.
وكان بتروجت تلقى هزيمة قاسية أمام النجوم إف سي، بثلاثية مقابل هدفين، بالمباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري المصري الممتاز.