يحيي يبلغ لاعبي بتروجت بالرحيل

دخل طارق يحيي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، في حالة غضب شديدة عقب نعاية لقاء فريقه أمام النجوم إف سي، بالدوري العام.





جاء غضب يحيي ومشاداته مع اللاعبين في غرفة الملابس، عقب نهاية لقاء بعدما فشلوا في الحفاظ على نتيجة الفوز والهزيمة مع نهاية المباراة.



