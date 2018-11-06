يلا شوت HD Kora OnLIne (دوري ابطال اوروبا) الآن - مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر البث المباشر | كورة لايف

ينتظر الدولى المصرى محمد صلا ح نجم ليفربول الإنجليزى رقمًا قياسيًا جديدًا مع الريدز، خلال المباراة التى ستجمع فريقه ضد النجم الأحمر الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.





يدخل محمد صلاح والبرازيلى روبرتو فيرمينو المباراة الـ 200 لفريق ليفربول فى المسابقات الأوروبية وينتظرهم رقم قياسى وهو معادلة رقم آيان راش أسطورة النادى السابق فى قائمة الأكثر تسجيلاً أوروبيًا بقميص ليفربول.

يلا شوت HD Kora OnLIne (دوري ابطال اوروبا) الآن - مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر البث المباشر | كورة لايف

يحتل محمد صلاح المركز الثالث بقائمة أكثر لاعبى ليفربول تسجيلاً بالمسابقات الأوروبية برصيد 13 هدفًا بالمساواة مع البرازيلى فيرمينو وحال تسجيل أحدهما هدفًا سيعادلان رقم الأسطورة آيان راش صاحب المركز الثانى برصيد 14 هدفاً وحال تسجيل أكثر من هدف سيحطمان رقم "راش" ويخطفون الوصافة خلفًا لستيفن جيرارد المتصدر برصيد 30 هدفًا.