الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في تعز

أعلن الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، أن قواته استعادت مواقع استراتيجية في محافظة تعز جنوب غربي البلاد بمعارك تتواصل مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وقال الجيش اليمني، على موقعه "26 سبتمبر"، إن "قوات الجيش الوطني حققت تقدما ميدانيا نوعيا إثر معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي في مديرية حيفان جنوب تعز، حيث سيطرت على جبل المنظرة وجبل ذيبان الاستراتيجيين ومناطق معشر".





وأشار إلى أن المعارك لا تزال على أشدها في ظل تقدم الجيش في سوق الخزجة ومناطق وسط ومركز مديرية حيفان.





وتابع موضحا أن "الجيش شن هجوما واسعا من ثلاثة محاور من المناطق المحاذية لطور الباحة شمال لحج شرقا وباتجاه سوق الخزجة غربا، فيما تركز المحور الثالث من منطقة العذير".





وأكد حدوث انهيارات وصفها بالـ"كبيرة" في صفوف مسلحي جماعة "أنصار الله" وتكبدها عشرات القتلى والجرحى جراء المعارك مع قوات الجيش.





في السياق، كثفت الفرق الهندسية عمليات نزع الألغام من طريق العذير التي تربط مديرية حيفان في تعز بمديرية طور الباحة في لحج.



