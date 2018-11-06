ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فنان شهير يتعرض لحادث مروع ويفقد ساقه

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:43 م
فنان شهير يتعرض لحادث مروع ويفقد ساقه
حادث مروع
طباعة
الفجر الفنى
 

قص الفنان الكويتي سعود الشويعي، كواليس فقدانه لساقه، وقال إن ذلك حدث بعد تعرضه لحادثة مروعة.

وروى أثناء مقابلة أجريت معه على شاشة atv أنّ الحادثة وقعت أثناء خروجه من موقع تصوير مسلسل "يوميات سعود" وأشار إلى أن ذلك تزامن مع قدوم سيارة مسرعة جداً.

وتابع أنها صدمته بقوّة ودفعت به إلى نهاية الشارع، وإنه ما زال يتذكر الحادث الذي وقع قبل 19 عاماً بكل تفاصيله، مضيفاً أن ساقه قطعت في اللحظة نفسها.

وأضاف أنه تم البحث عنها في كل مكان لمدة 4 ساعات ونصف، وأنه جرى العثور عليها تحت شقيقه الذي كان يرافقه وأصيب في الحادث أيضاً.

وعن سبب حدوث ذلك قال ممازحاً إن السائق كان يريد الوصول إلى منزله قبل أن يبرد طبق كان اشتراه من مكان ما.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فنان كويتي فنان شهير فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
3
x
14:45
2
بتروجيت
سموحة
1
x
17:00
0
الداخلية
طلائع الجيش
3
x
17:00
0
الجونة
المقاولون العرب
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
دوري أبطال أوروبا
موناكو - فرنسا
-
x
19:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
19:55
-
ليفربول - إنجلترا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
22:00
-
برشلونة - أسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن - هولندا
نابولي - إيطاليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
شالكه 04 - ألمانيا
-
x
22:00
-
جالطة سراي - تركيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
لوكوموتيف موسكو - روسيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
1
x
16:55
0
الإتفاق
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/6/2018 5:50:00 PM