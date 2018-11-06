فنان شهير يتعرض لحادث مروع ويفقد ساقه

قص الفنان الكويتي سعود الشويعي، كواليس فقدانه لساقه، وقال إن ذلك حدث بعد تعرضه لحادثة مروعة.

وروى أثناء مقابلة أجريت معه على شاشة atv أنّ الحادثة وقعت أثناء خروجه من موقع تصوير مسلسل "يوميات سعود" وأشار إلى أن ذلك تزامن مع قدوم سيارة مسرعة جداً.

وتابع أنها صدمته بقوّة ودفعت به إلى نهاية الشارع، وإنه ما زال يتذكر الحادث الذي وقع قبل 19 عاماً بكل تفاصيله، مضيفاً أن ساقه قطعت في اللحظة نفسها.

وأضاف أنه تم البحث عنها في كل مكان لمدة 4 ساعات ونصف، وأنه جرى العثور عليها تحت شقيقه الذي كان يرافقه وأصيب في الحادث أيضاً.

وعن سبب حدوث ذلك قال ممازحاً إن السائق كان يريد الوصول إلى منزله قبل أن يبرد طبق كان اشتراه من مكان ما.