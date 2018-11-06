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رابط سريع الآن بث مباشر لمباراة ليفربول أمام النجم الأحمر اليوم 6 نوفمبر 2018 يلا شوت كورة لايف كورة اون لاين كول كورة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:47 م
رابط سريع الآن بث مباشر لمباراة ليفربول أمام النجم الأحمر اليوم 6 نوفمبر 2018 يلا شوت كورة لايف كورة اون لاين كول كورة
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رابط سريع الآن بث مباشر لمباراة ليفربول أمام النجم الأحمر اليوم 6 نوفمبر 2018 يلا شوت كورة لايف كورة اون لاين كول كورة
تنشر "الفجر" بث مباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر الصربي، المقرر إذاعتها في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء اليوم الثلاثاء 6-11-2018.

وتنطلق المباراة على على ملعب "ريد ستار ستاديوم"، في إطار مواجهات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بالبطولة، وتذاع على قناة بي ان سبورت 1، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.
رابط سريع الآن بث مباشر لمباراة ليفربول أمام النجم الأحمر اليوم 6 نوفمبر 2018 يلا شوت كورة لايف كورة اون لاين كول كورة
ويعول ليفربول في هذه المواجهة على لاعبه محمد صلاح بعدما استعاد بريقه مرة أخرى وتمكن من تسجيل هدفين أمام هذا الفريق بالجولة الماضية، فضلا عن مستواه القوي في الفترة الأخيرة، كما يبحث الفرعون المصري عن تسجيل ثلاثية "هاتريك" في هذه المباراة، من أجل الوصول لقمة هدافي البطولة بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني.
رابط سريع الآن بث مباشر لمباراة ليفربول أمام النجم الأحمر اليوم 6 نوفمبر 2018 يلا شوت كورة لايف كورة اون لاين كول كورة
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