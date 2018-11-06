يلا شوت | بث حي | liverpool | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ليفربول والنجم الاحمر مباشر| Bein Sport 1

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يسعى النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى لمواصلة تحقيق الأرقام القياسية فى مسابقة دورى أبطال أوروبا عندما يواجه النجم الأحمر الصربى فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات.





وسجل محمد صلاح "هدفين" فى فوز ليفربول على النجم الأحمر برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 15 ليتفوق على العديد من نجوم الكرة العالمية مثل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان والظاهرة البرازيلية رونالدو والإسبانى دافيد فيا والألمانى ميروسلاف كلوزه أصحاب الـ14 هدفاً فى دورى أبطال أوروبا.





ويحتاج محمد صلاح لتسجيل هدف وحيد فى مباراة اليوم لتحطيم رقم أسطورة ليفربول كينى دالجليش، والأسطورة الرومانية جورج هاجى الملقب بـ"مارادونا الشرق"، أصحاب الـ15 هدفاً.

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ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على نابولى الإيطالى صاحب الوصافة، ونقطتين على باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب المركز الثالث، بينما يحتل النجم الأحمر المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.



