بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم – شاهد الان مباراة Barcelona مجانا - beIN SPORTS HD 2 يلا شوت









يواجه فريق برشلونة الإسبانى فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء إنتر ميلان الإيطالى ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا على ملعب "جوزيبى مياتزا".









بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم – شاهد الان مباراة Barcelona مجانا - beIN SPORTS HD 2 يلا شوت





في مواجهة مثيرة ينتظرها عشاق الكرة العالمية، يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إنتر ميلان في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الثلاثاء 6 -11-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم – شاهد الان مباراة Barcelona مجانا - beIN SPORTS HD 2 يلا شوت





مقدمة عن اللقاء:

يدخل برشلونة مباراة اليوم وهو في حالة فنية رائعة بعدما عاد لتصدر الدوري، وحقق فوزا كاسحا مؤخرا على الريال بخماسية في الكلاسيكو، وسيتسلح البرسا في مباراة اليوم بعودة نجمه الأول ليونيل ميسى والذي انضم لقائمة الفريق لمواجهة البطل الإيطالي.





بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم – شاهد الان مباراة Barcelona مجانا - beIN SPORTS HD 2 يلا شوت





وكان فريق برشلونة قد تغلب على إنتر ميلان في الجولة الماضية من دور المجموعات بثنائية ألبا وألكانتارا في المباراة التي جمعتهما على الكامب نو.





بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم – شاهد الان مباراة Barcelona مجانا - beIN SPORTS HD 2 يلا شوت





على الجانب الأخر يدخل فريق الإنتر مباراة اليوم من أجل تحقيق فوز مهم والمنافسة على تصدر المجموعة، والحفاظ على حقوقه، خاصة في ظل وجود مطاردة من توتنهام، ويحتل الإنتر المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط.





بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم – شاهد الان مباراة Barcelona مجانا - beIN SPORTS HD 2 يلا شوت





ترتيب المجموعة:

يحتل برشلونة صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط حققها من 3 انتصارات وهذا هو ترتيب المجموعة بالكامل:

1- برشلونة: 9

2- إنتر ميلان: 6

3- توتنهام: 1

4- بي إس في: 1





بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم – شاهد الان مباراة Barcelona مجانا - beIN SPORTS HD 2 يلا شوت





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة وإنتر ميلان في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1" الرياضية المشفرة بصوت المعلق يوسف سيف.





بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم – شاهد الان مباراة Barcelona مجانا - beIN SPORTS HD 2 يلا شوت





التشكيل المتوقع لإنتر ميلان:

سمير هاندانوفيتش- كوادو أسامواه - ستيفان دي فري - ميلان شكرينيار - دنيلو دامبروزيو- مارسيلو بروزوفيتش - ماتياس فيتشينو - أنطونيو كاندريفا - رادجا ناينجولان- إيفان بيريشيتش - ماورو إيكاردي.





بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم – شاهد الان مباراة Barcelona مجانا - beIN SPORTS HD 2 يلا شوت





على الجانب الأخر سيبدأ البرسا بتشكيل مكون من: تير شتيجن.- جوردي ألبا - كليمنت لنجليت - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو- آرثور ميلو - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش- فيليبي كوتينيو - لويس سواريز – رافينيا.





بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم – شاهد الان مباراة Barcelona مجانا - beIN SPORTS HD 2 يلا شوت







