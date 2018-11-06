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بعد قليل.. انطلاق فعاليات جلسة الإعلان عن توصيات منتدى شباب العالم 2018

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:48 م
بعد قليل.. انطلاق فعاليات جلسة الإعلان عن توصيات منتدى شباب العالم 2018
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رقية جمال
 
ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، أنه بعد قليل سنشهد انطلاق فعاليات جلسة الإعلان عن توصيات منتدي شباب العالم 2018.

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.
المزيد عن: منتدى العالم عبد الفتاح السيسي شباب العالم انطلاق شباب العالم أخبار مصر
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