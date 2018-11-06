متابعة نهائي دوري أبطال أوروبا | مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان الآن | بث مباشر برشلونة يلا شوت بث مباشر لايف









حول هزيمة الإنتر ضد برشلونة بهدفين نظيفين فى الجولة الثالثة لدور المجموعات، قال زانيتى إن النيراتزورى بدأ بشكل جيد لكن ضغط برشلونة المكثف والسيطرة والاستحواذ وصل بهم إلى نهاية المباراة لصالحهم.





متابعة نهائي دوري أبطال أوروبا | مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان الآن | بث مباشر برشلونة يلا شوت بث مباشر لايف





في مواجهة مثيرة ينتظرها عشاق الكرة العالمية، يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إنتر ميلان في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الثلاثاء 6 -11-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

متابعة نهائي دوري أبطال أوروبا | مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان الآن | بث مباشر برشلونة يلا شوت بث مباشر لايف





مقدمة عن اللقاء:

يدخل برشلونة مباراة اليوم وهو في حالة فنية رائعة بعدما عاد لتصدر الدوري، وحقق فوزا كاسحا مؤخرا على الريال بخماسية في الكلاسيكو، وسيتسلح البرسا في مباراة اليوم بعودة نجمه الأول ليونيل ميسى والذي انضم لقائمة الفريق لمواجهة البطل الإيطالي.





متابعة نهائي دوري أبطال أوروبا | مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان الآن | بث مباشر برشلونة يلا شوت بث مباشر لايف





وكان فريق برشلونة قد تغلب على إنتر ميلان في الجولة الماضية من دور المجموعات بثنائية ألبا وألكانتارا في المباراة التي جمعتهما على الكامب نو.





متابعة نهائي دوري أبطال أوروبا | مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان الآن | بث مباشر برشلونة يلا شوت بث مباشر لايف





على الجانب الأخر يدخل فريق الإنتر مباراة اليوم من أجل تحقيق فوز مهم والمنافسة على تصدر المجموعة، والحفاظ على حقوقه، خاصة في ظل وجود مطاردة من توتنهام، ويحتل الإنتر المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط.





متابعة نهائي دوري أبطال أوروبا | مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان الآن | بث مباشر برشلونة يلا شوت بث مباشر لايف





ترتيب المجموعة:

يحتل برشلونة صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط حققها من 3 انتصارات وهذا هو ترتيب المجموعة بالكامل:

1- برشلونة: 9

2- إنتر ميلان: 6

3- توتنهام: 1

4- بي إس في: 1





متابعة نهائي دوري أبطال أوروبا | مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان الآن | بث مباشر برشلونة يلا شوت بث مباشر لايف





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة وإنتر ميلان في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1" الرياضية المشفرة بصوت المعلق يوسف سيف.





متابعة نهائي دوري أبطال أوروبا | مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان الآن | بث مباشر برشلونة يلا شوت بث مباشر لايف





التشكيل المتوقع لإنتر ميلان:

سمير هاندانوفيتش- كوادو أسامواه - ستيفان دي فري - ميلان شكرينيار - دنيلو دامبروزيو- مارسيلو بروزوفيتش - ماتياس فيتشينو - أنطونيو كاندريفا - رادجا ناينجولان- إيفان بيريشيتش - ماورو إيكاردي.





متابعة نهائي دوري أبطال أوروبا | مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان الآن | بث مباشر برشلونة يلا شوت بث مباشر لايف





على الجانب الأخر سيبدأ البرسا بتشكيل مكون من: تير شتيجن.- جوردي ألبا - كليمنت لنجليت - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو- آرثور ميلو - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش- فيليبي كوتينيو - لويس سواريز – رافينيا.





متابعة نهائي دوري أبطال أوروبا | مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان الآن | بث مباشر برشلونة يلا شوت بث مباشر لايف







