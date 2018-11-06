لينك مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر ( مشاهدة محمد صلاح مباشر) يلا شوت  مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل هدف وحيد فى مباراة اليوم لتحطيم رقم أسطورة ليفربول كينى دالجليش، والأسطورة الرومانية جورج هاجى الملقب بـ"مارادونا الشرق"، أصحاب الـ15 هدفاً.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على نابولى الإيطالى صاحب الوصافة، ونقطتين على باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب المركز الثالث، بينما يحتل النجم الأحمر المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

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تذاع اليوم مباراة ليفربول والنجم الاحمر ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا؛ نقدم لكم بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر في تمام الساعة 8:55 بتوقيت السعودية، تابعو ماتش ليفربول والنجم الاحمر اليوم عبر موقعنا. تذاع اليوم مباراة ليفربول والنجم الاحمر ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا؛ نقدم لكم بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر في تمام الساعة 8:55 بتوقيت السعودية، تابعو ماتش ليفربول والنجم الاحمر اليوم عبر موقعنا.

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مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر

وطار مساء أمس الاثنين فريق ليفربول الإنجليزي إلى صربيا لموجهه غريمه النجم الأحمرالصربي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8:55 بتوقيت السعودية على ملعب "ريد ستار ستاديوم"؛ ضمن منافسات دور المجموعات من الجولة الرابعة من دوري ابطال أوروبا .

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بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر

ويسعى فريق ليفربول، خلال مباراة اليوم من تأكيد أحقيته بصدارة دوري أبطال أوروبا؛ وضمان وصولة إلى دور الـ16، قبل المباراة النارية التي تنتظره أمام باريس سان جيرمان ونابولى.

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بث مباشر مباراة ليفربول اليوم

ويدخل ليفربول مباراة اليوم متصدراً لترتيب المجموعة الثالثة وبرصيد 6 نقاط؛ بينما يحتل فريق النجم الاحمر المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.





ويأتي كل من نابولى الايطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني والثالث في ترتيب المجموعة الثالثة.

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والتقى فريق ليفربول النجم الاحمر في بطولة أوروبا، مرتين في موسم 1973/1974، وتغلب النجم الاحمر على ليفربول في كلا المباريتين بنتيجة هدفين مقابل هدف للريدز.