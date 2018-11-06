"الأوقاف" تلغي اختبار متسابقين لضبطهما متلبسين بالغش

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، استبعاد محمد عاطف عبد السيد هارون كواسة – محافظة كفر الشيخ، من دخول الاختبارات الخاصة بوزارة الأوقاف، وعدم السماح له بالتقدم لأي مسابقة تخص الأوقاف، أو العمل بها ولو متطوعًا لمدة خمس سنوات؛ لما بدر عنه من سلوك لا يليق بطالب علم.





وقرر الوزير، استبعاد علي محمد نور علي عبد الرحمن – محافظة المنيا من دخول الاختبارات الخاصة بوزارة الأوقاف مدة ثلاث سنوات؛ لمخالفته تعليمات الوزارة بشأن الامتحانات بالغش، وذلك في أثناء انعقاد اختبارات مسابقة الأئمة الإعلان التكميلي الخامس.