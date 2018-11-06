ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الأوقاف" تلغي اختبار متسابقين لضبطهما متلبسين بالغش

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:43 م
الأوقاف تلغي اختبار متسابقين لضبطهما متلبسين بالغش
الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف
طباعة
محمود الجلاد
 
قرر  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، استبعاد محمد عاطف عبد السيد هارون كواسة – محافظة كفر الشيخ، من دخول الاختبارات الخاصة بوزارة الأوقاف، وعدم السماح له بالتقدم لأي مسابقة تخص الأوقاف، أو العمل بها ولو متطوعًا لمدة خمس سنوات؛ لما بدر عنه من سلوك لا يليق بطالب علم.

وقرر الوزير، استبعاد علي محمد نور علي عبد الرحمن – محافظة المنيا من دخول الاختبارات الخاصة بوزارة الأوقاف مدة ثلاث سنوات؛ لمخالفته تعليمات الوزارة بشأن الامتحانات بالغش، وذلك في أثناء انعقاد اختبارات مسابقة الأئمة الإعلان التكميلي الخامس.
المزيد عن: وزارة الأوقاف مصر محمد مختار جمعة متلبسين بالغش أو سعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
3
x
14:45
2
بتروجيت
سموحة
1
x
17:00
0
الداخلية
طلائع الجيش
3
x
17:00
0
الجونة
المقاولون العرب
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
دوري أبطال أوروبا
موناكو - فرنسا
-
x
19:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
19:55
-
ليفربول - إنجلترا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
22:00
-
برشلونة - أسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن - هولندا
نابولي - إيطاليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
شالكه 04 - ألمانيا
-
x
22:00
-
جالطة سراي - تركيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
لوكوموتيف موسكو - روسيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
1
x
16:55
0
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/6/2018 6:00:01 PM