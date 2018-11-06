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يحل نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يضم المصري محمد صلاح، ضيفا على نظيره فريق سرفينا زفيزدا الصربي "النجم الأحمر أو ريد ستار"، اليوم الثلاثاء 6-11-2018، والتي تنقلها "الوطن" في بث مباشر مع صافرة الانطلاق.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ريد ستار ستاديوم، في إطار مواجهات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بالبطولة، وتذاع على قناة بي ان سبورت 1، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

ويتطلع الريدز لتحقيق الفوز بهذه المباراة وتكرار فوزه على النجم الأحمر بعدما سحقه في الجولة الماضية برباعية نظيفة، كما تسعى كتيبة يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، لمواصلة صدارة المجموعة على أمل تعثر باريس سان جيرمان ونابولي في مواجهتمها المباشرة.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

ويمتلك ليفربول في رصيده حاليا ست نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف، فريق نابولي، فيما يحتل النجم الأحمر المركز الرابع بنقطة واحدة.