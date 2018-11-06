تابع LIVE - مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم | بث مباشر ليفربول والنجم الاحمر لايف .. يلا شوت | liverpool HD

يتطلع النجم المصري محمد صلاح ، لمواصلة تألقه وتسديد أهداف مع فريقه ليفربول ، وذلك بعدما سجل “هدفين” فى مباراة الجولة الثالثة التى جمعتهما بملعب “آنفيلد” ، وانتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة .

شاهدوا مباراة ليفربول والنجم الأحمر اليوم الثلاثاء ، في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية ، عبر موقعنا من خلال الرابط التالي ::

موعد مباراة ليفربول و النجم الاحمر





تنطلق صافرة مباراة اليوم الثلاثاء ، بين فريقي ليفربول والنجم الاحمر ، على ملعب “ريد ستار ستاديوم” ، في ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا ، في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية ، الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت جمهورية مصر العربية ، والساعة العاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

تابع LIVE - مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم | بث مباشر ليفربول والنجم الاحمر لايف .. يلا شوت | liverpool HD

تشكيلة ليفربول والنجم الاحمر المتوقعة في مباراة اليوم





اختار يورجن كلوب المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول ، 21 لاعبًا فى قائمة مباراة اليوم الثلاثاء ، أمام النجم الاحمر ، وهم : “فابينيو، فان ديك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، جوميز، أليسون، ستوريدج، مورينو، لالانا، مينوليه، روبرتسون، أوريجي، سولانكي، ماتيب، كيلهير، أرنولد” .

تابع LIVE - مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم | بث مباشر ليفربول والنجم الاحمر لايف .. يلا شوت | liverpool HD

كما كشف ” يورجن كلوب” ، عن استبعاده للاعب السويسري “شيردان شاكيرى ” عن تشكيلة لقاء اليوم أمام النجم الاحمر ؛ وجاء السبب أن

النجم السويسري يرجع إلى أصول اللاعب الألبانية التي قد تتسبب في تعرضه للهجوم من جماهير الفريق الصربي بسبب الصراعات السياسية بين البلدين .

تابع LIVE - مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم | بث مباشر ليفربول والنجم الاحمر لايف .. يلا شوت | liverpool HD

تشكيلة ليفربول المتوقعة لمباراة اليوم :





في حراسة المرمى : اليسون بيكر.





في خط الدفاع : جوزيف جوميز – فيرجيل فان دايك – ترينت الكساندر ارنولد – اندرو روبرتسون.





في خط الوسط : فابينيو – جورجينيو فينالدوم – جيمس ميلنر.





في خط الهجوم : ساديو ماني – روبرتو فيرمينو و محمد صلاح.





القنوات الناقلة مباراة ليفربول والنجم الأحمر

تابع LIVE - مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم | بث مباشر ليفربول والنجم الاحمر لايف .. يلا شوت | liverpool HD

يتم بث المباراة بين ليفربول والنجم الأحمر ، اليوم الثلاثاء ، في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق ، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا ، عبر فضائية بي إن سبورت القطرية المشفرة ، فقد استطاعت الحصول على خدمة البث المباشر والحصري لمباريات الدوري الأوروبي .





وتُنقل المباراة بين ليفربول والنجم الاحمر ، على قناة beIN SPORTS HD 1 .





كما يمكن مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر عبر موقعنا .