تابع LIVE - مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم | بث مباشر ليفربول والنجم الاحمر لايف .. يلا شوت | liverpool HD
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:06 معمرو عادل
تابع LIVE - مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم | بث مباشر ليفربول والنجم الاحمر لايف .. يلا شوت | liverpool HD
يتطلع النجم المصري محمد صلاح ، لمواصلة تألقه وتسديد أهداف مع فريقه ليفربول ، وذلك بعدما سجل “هدفين” فى مباراة الجولة الثالثة التى جمعتهما بملعب “آنفيلد” ، وانتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة .
تابع LIVE - مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم | بث مباشر ليفربول والنجم الاحمر لايف .. يلا شوت | liverpool HD
شاهدوا مباراة ليفربول والنجم الأحمر اليوم الثلاثاء ، في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية ، عبر موقعنا من خلال الرابط التالي ::
موعد مباراة ليفربول و النجم الاحمر
تنطلق صافرة مباراة اليوم الثلاثاء ، بين فريقي ليفربول والنجم الاحمر ، على ملعب “ريد ستار ستاديوم” ، في ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا ، في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية ، الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت جمهورية مصر العربية ، والساعة العاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .
تابع LIVE - مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم | بث مباشر ليفربول والنجم الاحمر لايف .. يلا شوت | liverpool HD
تشكيلة ليفربول والنجم الاحمر المتوقعة في مباراة اليوم
اختار يورجن كلوب المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول ، 21 لاعبًا فى قائمة مباراة اليوم الثلاثاء ، أمام النجم الاحمر ، وهم : “فابينيو، فان ديك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، جوميز، أليسون، ستوريدج، مورينو، لالانا، مينوليه، روبرتسون، أوريجي، سولانكي، ماتيب، كيلهير، أرنولد” .
تابع LIVE - مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم | بث مباشر ليفربول والنجم الاحمر لايف .. يلا شوت | liverpool HD
كما كشف ” يورجن كلوب” ، عن استبعاده للاعب السويسري “شيردان شاكيرى ” عن تشكيلة لقاء اليوم أمام النجم الاحمر ؛ وجاء السبب أن
النجم السويسري يرجع إلى أصول اللاعب الألبانية التي قد تتسبب في تعرضه للهجوم من جماهير الفريق الصربي بسبب الصراعات السياسية بين البلدين .
تابع LIVE - مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم | بث مباشر ليفربول والنجم الاحمر لايف .. يلا شوت | liverpool HD
تشكيلة ليفربول المتوقعة لمباراة اليوم :
في حراسة المرمى : اليسون بيكر.
في خط الدفاع : جوزيف جوميز – فيرجيل فان دايك – ترينت الكساندر ارنولد – اندرو روبرتسون.
في خط الوسط : فابينيو – جورجينيو فينالدوم – جيمس ميلنر.
في خط الهجوم : ساديو ماني – روبرتو فيرمينو و محمد صلاح.
القنوات الناقلة مباراة ليفربول والنجم الأحمر
تابع LIVE - مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم | بث مباشر ليفربول والنجم الاحمر لايف .. يلا شوت | liverpool HD
يتم بث المباراة بين ليفربول والنجم الأحمر ، اليوم الثلاثاء ، في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق ، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا ، عبر فضائية بي إن سبورت القطرية المشفرة ، فقد استطاعت الحصول على خدمة البث المباشر والحصري لمباريات الدوري الأوروبي .
وتُنقل المباراة بين ليفربول والنجم الاحمر ، على قناة beIN SPORTS HD 1 .
كما يمكن مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر عبر موقعنا .
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