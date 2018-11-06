



مباشر الآن - مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق يلا شوت كورة أتش دي.. بث مباشر الآن ALHILAL

يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره الاتفاق في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من اجولة الخامسة لبطولة الدوري السعودي.

مقدمة عن اللقاء:

يقدم فريق الهلال السعودي موسما مميزا للغاية، حيث يحتل صدارة الدوري السعودي برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات متتالية بالدوري، ويسعى الفريق لاستغلال سقوط النصر على ملعبه أمام الأهلي، ورفع الفارق لـ5 نقاط بينه وبين أقرب منافسيه النصر والأهلي.

مباشر الآن - مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق يلا شوت كورة أتش دي.. بث مباشر الآن ALHILAL





على الجانب الأخر يدخل فريق الاتفاق والذي يتواجد ضمن صفوفه النجم المصري حسين السيد، مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز وتحسين موقفه أكثر في جدول المسابقة للمنافسة على اللقب.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ خيسوس بتشكيل مكون من: علي الحبسي- محمد البريك - بوتيا - علي آل بليهي -ياسر الشهراني - محمد كنو - كارلوس إدواردو - سلمان الفرج - أندري كاريو - سالم الدوسري - بافيتيمبي غوميز.

مباشر الآن - مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق يلا شوت كورة أتش دي.. بث مباشر الآن ALHILAL





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الهلال والاتفاق في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة KSA Sport HD1





مباشر الآن - مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق يلا شوت كورة أتش دي.. بث مباشر الآن ALHILAL