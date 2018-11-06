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لايف HD | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر اليوم الثلاثاء 6-11-2018 (دوري ابطال اوروبا)

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:03 م
لايف HD | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر اليوم الثلاثاء 6-11-2018 (دوري ابطال اوروبا)
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محمد الشيخ
 

لايف HD | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر اليوم الثلاثاء 6-11-2018 (دوري ابطال اوروبا)


يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الأحمر (محمد صلاح salah) | كورة ستار | kora star | رابط مباشر حيثُ يلتقي فريق النجم الأحمر الصربي على ملعبه نظيره ليفربول الإنجليزي مساء يوم غدٍ الثلاثاء والموافق 6 نوفمبر في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ويمكنكم مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر يلا شوت yalla shoot كورة لايف koora live كورة أون لاين kora online كورة ستار kora star ماي كورة

                    

موعد مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر

 

ويمكنكم مشاهدينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد النجم الأحمر الصربي عبر موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع يوتيوب YouTube ويلعب النجم الأحمر مع ليفربول الانجليزي على ملعبه، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 7:55 بتوقيت مدينة القاهرة، و8:55 بتوقيت مكة المكرمة، 9:55 بتوقيت الإمارات، مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وريد ستار بلجراد.

 

وتمكن ليفربول من الفوز على النجم الأحمر في مباراة الذهاب برباعية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر يلا شوت yalla shoot كورة لايف koora live كورة أون لاين kora online كورة ستار kora star ماي كورة بدون تقطيع.

 

مشاهدة مباراة ليفربول وريد ستار بلجراد الصربي بث مباشر يلا شوت حيثُ يتصدر ليفربولبقيادة يورجن كلوب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما نابولي معه 5 نقاط وباريس سان جيرمان برصيد 4 والنجم الأحمر نقطة،  مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر يلا شوت yalla shoot كورة لايف koora live كورة أون لاين kora online كورة ستار kora star ماي كورة بدون تقطيع.

 

تشكيلة مباراة ليفربول والنجم الأحمر

تشكيلة ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد

الوسط: فابينيو - جورجينيو فينالدوم - ساديو ماني - شيردان شاكيري

الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو

 

تشكيلة النجم الأحمر:

حراسة المرمى: ميلان بوريان

الدفاع: ماركو جوبيليتش - سردان بابيتش - ميلوش ديجينيك - فيليب ستويكوفيتش

الوسط: برانكو يوفيتشيتش - نيناد كريستيتشيتش - سلافوليوب سرنيتش - لورينزو إبيسيلي

الهجوم: الفاردو بن نابوهاني - ريتشموند بوكي

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر الصربي بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الابطال عبر قناة "بي إن سبورت 1" 1 beIN SPORTS  بصوت حفيظ دراجي،  مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر يلا شوت yalla shoot كورة لايف koora live كورة أون لاين kora online كورة ستار kora star ماي كورة

 

شاهد مباراة ليفربول والنجم الأحمر بلجراد بث مباشر من هنا


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