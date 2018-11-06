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أعلن خورخي خيسوس المدير الفني للهلال،ظ تشكيل فريقه لمواجهة الاتفاق في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وضم تشكيل الهلال كلا من :-

حراسة المرمى : علي الحبسي

خط الدفاع : حسن كادش - علي أل البليهي - ألبرتو بوتيا - محمد البريك

خط الوسط : سلمان الفرج - محمد كنو - سالم الدوسري - أندري كارييو

خط الهجوم : كارلوس إدواردو - بافيتيمبي جوميز.

مقدمة عن اللقاء:

يقدم فريق الهلال السعودي موسما مميزا للغاية، حيث يحتل صدارة الدوري السعودي برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات متتالية بالدوري، ويسعى الفريق لاستغلال سقوط النصر على ملعبه أمام الأهلي، ورفع الفارق لـ5 نقاط بينه وبين أقرب منافسيه النصر والأهلي.

على الجانب الأخر يدخل فريق الاتفاق والذي يتواجد ضمن صفوفه النجم المصري حسين السيد، مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز وتحسين موقفه أكثر في جدول المسابقة للمنافسة على اللقب.

عاجل.. مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر HD.. لايف بث حي ومباشر الآن الهلال والاتفاق





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ خيسوس بتشكيل مكون من: علي الحبسي- محمد البريك - بوتيا - علي آل بليهي -ياسر الشهراني - محمد كنو - كارلوس إدواردو - سلمان الفرج - أندري كاريو - سالم الدوسري - بافيتيمبي غوميز.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الهلال والاتفاق في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة KSA Sport HD1





عاجل.. مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر HD.. لايف بث حي ومباشر الآن الهلال والاتفاق