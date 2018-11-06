ليفربول HD.. مشاهدة مباراة ليفربول liverpool والنجم الاحمر بث مباشر اليوم الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا.. لايف محمد صلاح

تُذاع مباراة ليفربول والنجم الأحمر ، اليوم الثلاثاء ، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا ، بث مباشر ، عبر موقعنا على موقع “الفجر الرياضي” ، شاهدوا معنا مباراة ليفربول والنجم الأحمر في تمام الساعة 8:55 بتوقيت السعودية ، تابعو ماتش ليفربول والنجم الاحمر اليوم عبر موقعنا .





مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا

ليفربول HD.. مشاهدة مباراة ليفربول liverpool والنجم الاحمر بث مباشر اليوم الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا.. لايف محمد صلاح

يحل فريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ، ضيفاً على نظيره النجم الأحمر ، اليوم الثلاثاء ، في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودي ، على ملعب “ريد ستار ستاديوم” ، ضمن منافسات دور المجموعات من الجولة الرابعة من دوري ابطال أوروبا .

ليفربول HD.. مشاهدة مباراة ليفربول liverpool والنجم الاحمر بث مباشر اليوم الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا.. لايف محمد صلاح

بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا





يسعى فريق ليفربول ، اليوم خلال المباراة ، تحقيق الفوز والتمكن من صدارة دوري أبطال أوروبا ، بالإضافة إلى ضمان وصوله إلى دور الـ16 ، قبل المبارارة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان بملعب “حديقة الأمراء” بالعاصمة الفرنسية “باريس” ، ونابولى بملعب “آنفيلد” ضمن منافسات الجولتين الأخيرتين .





مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر اليوم





ويتصدر فريق ليفربول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط ، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على نابولى الإيطالى صاحب الوصافة ، ونقطتين على باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب المركز الثالث ، بينما يحتل فريق النجم الأحمر المركز الرابع بترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة .

ليفربول HD.. مشاهدة مباراة ليفربول liverpool والنجم الاحمر بث مباشر اليوم الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا.. لايف محمد صلاح

كان قد التقى فريق ليفربول غريمه النجم الأحمر في بطولة أوروبا ، مرتين في موسم 1973/1974 ، وتغلب النجم الاحمر على ليفربول في كلا المباريتين بنتيجة هدفين مقابل هدف للريدز .