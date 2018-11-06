بث مباشر HD يلا شوت كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والأتفاق اليوم6/11/2018 مباشر شاهد مباراة الهلال اليوم رابط koraonlin

وسيقام اللقاء اليوم في تمام الساعة 5:55 بتوقيت السعودية، وسوف يذاع قنوات الرياضية السعودية وقنوات دوري بلس على ريسيفر GOBOX بالإضافة على تطبيق دوري بلس على الهواتف الذكية وجوي TV.

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وسيلاقي الهلال الاتفاق وهو ينوي تأكيد صدارته لجدول ترتيب الدوري خاصةً بعد أن استطاع الأهلي تعطيل النصر وفاز عليه في الجولة الثامنة، فحتى إن خسر الهلال اليوم سيحتفظ بصدارة الترتيب برصي 21 نقطة.

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وسيحاول الاتفاق الفوز بنقاط المباراة للمحافظة على حظوظه في المنافسة على قمة الدوري، فالاتفاق لديه 14 نقطة وفي حال فوز فسيتخطى الوحدة والشباب ليقفز إلى المركز الرابع برصيد 17 نقطة بعد الأهلي والنصر الذين لديهما 19 نقطة لكل منهما.

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وكان الهلال أمس قد أغلق تحضيراته لمباراة الاتفاق وكثف المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم بالزعيم النواحي الفنية في تدريبات الأمس، علاوة على مناورة على كامل الملعب.

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