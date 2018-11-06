cafe live بي ان سبورت HD|liverpool لايف|مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب والنجم الاحمر بث مباشر في دوري ابطال اوروبا

وتنقل مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح ضد النجم الاحمر بلجراد عبر قنوات مجانية مثل "SuperSport 5 Africa" الجنوب أفريقية بجانب "بي تي سبورت 3" البريطانية "PT Sport 3"، مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر يلا شوت yalla shoot كورة لايف koora live كورة أون لاين kora online كورة ستار kora star ماي كورة بدون تقطيع.



بي ان سبورت HD | liverpool لايف | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب والنجم الاحمر بث مباشر في دوري ابطال اوروبا

قرر نادي ليفربول الإنجليزي عدم استدعاء النجم السويسري ذو الأصول الألبانية، شيردان شاكيري، في رحلة الفريق لمواجهة النجم الأحمر في بلغراد، تجنبا لسخط الجماهير الصربية التي قد تؤذي اللاعب.





وكان شاكيري قد استفز الجماهير الصربية في المونديال الروسي، عندما قام بالاحتفال بحركة "النسر ذو الرأسين" الذي يمثل شعار ألبانيا، بعد تسجيله هدفا حاسما أمام صربيا.

بي ان سبورت HD | liverpool لايف | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب والنجم الاحمر بث مباشر في دوري ابطال اوروبا

ويعتبر هذا الشعار "منبوذا" للعديد من الصرب، بسبب التاريخ الدموي بين ألبانيا وصربيا في التسعينات.





وأكدت الصحف أن الألماني كلوب اتخذ القرار بعدم اصطحاب شاكيري لمواجهة النجم الأحمر، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، حفاظا على حياة اللاعب.





وكان من المتوقع أن تستقبل الجماهير الصربية اللاعب بعدائية كبيرة، قد تصل للاعتداء على النجم الشاب، خاصة وأن جماهير النجم الأحمر تعد من أكثر الجماهير "شراسة" في أوروبا.

بي ان سبورت HD | liverpool لايف | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب والنجم الاحمر بث مباشر في دوري ابطال اوروبا

وعن سبب إبعاد شاكيري عن الرحلة إلى صربيا، قال كلوب: "لقد سمعنا وقرأنا عن التوقعات لنوعية الاستقبال التي سيحظى بها (شاكيري)".





وأضاف: "ليس لدينا أي فكرة عما سيحصل، ولكننا نريد أن نذهب هناك ونركز بنسبة 100 بالمئة على كرة القدم وعدم التفكير بأي أمر آخر".

بي ان سبورت HD | liverpool لايف | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب والنجم الاحمر بث مباشر في دوري ابطال اوروبا

التشكيل المتوقع

في حراسة المرمى : اليسون بيكر.





في خط الدفاع : جوزيف جوميز – فيرجيل فان دايك – ترينت الكساندر ارنولد – اندرو روبرتسون.





في خط الوسط : فابينيو – جورجينيو فينالدوم – جيمس ميلنر.





في خط الهجوم : ساديو ماني – روبرتو فيرمينو و محمد صلاح.

بي ان سبورت HD | liverpool لايف | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب والنجم الاحمر بث مباشر في دوري ابطال اوروبا

النجم الأحمر Vs ليفربول.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الرابعة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ريد ستار ستاديوم .

المعلق : حفيظ دراجي .

نتيجة مباراة الذهاب : ليفربول (4-0) النجم الأحمر.

بي ان سبورت HD | liverpool لايف | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب والنجم الاحمر بث مباشر في دوري ابطال اوروبا

موعد المباراة :

8:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:55 مساءاً بتوقيت مصر .

7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:55 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:55 مساءاً بتوقيت العراق .

7:55 مساءاً بتوقيت السودان .

8:55 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:55 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:55 مساءاً بتوقيت تونس .

6:55 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:55 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:55 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:55 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:55 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:55 مساءاً بتوقيت قطر.

5:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



