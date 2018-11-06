مؤشر مسقط ينهي التعاملات على تراجع بنسبة 0.12%
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:00 منيفين سمير
عادت بورصة البحرين للتراجع من جديد ، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وهبط المؤشر العام بنسبة 0.12%، إلى مستوى 1313.91 نقطة، خاسراً نحو 1.62 نقطة.
وقاد التراجعات، قطاع الاستثمار بنحو 0.24%، عبر تعاملات سهم العربية المصرفية الذي تراجع 1.25%.
كما نزل سهم البحرين الوطني مع إقفال الجلسة بنسبة 0.83%، ليهبط قطاع البنوك بنحو 0.13%.
وجرى تداول2.31 مليون سهم، بقيمة 500.09 ألف درهم، مقابل نحو 4.92 مليون سهم، بقيمة 1.13 مليون دينار بحريني بجلسة أمس الاثنين.
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