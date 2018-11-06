حسام حسن يطلب ضم نجم الزمالك لـ"بيراميدز"



ويرغب حسام في الإستفادة من مصطفى فتحي ويثق في قدراته بشكل كبير في ظل استبعاد اللاعب من المشاركة مع الزمالك منذ بداية الموسم وعدم حصوله على فرصته.



وتولى حسام حسن المسئولية الفنية لفريق بيراميدز مؤخرًا بعدما تقدم بإستقالته من تدريب فريق المصري البورسعيدي.



ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الإنتاج الحربي يوم السبت القادم ببطولة الدوري بعد التغلب على حرس الحدود بهدفين لهدف بالأمس.

وضع حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز اسم مصطفى فتحي صانع ألعاب فريق الزمالك ضمن إحتياجاته خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.