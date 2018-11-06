



بث مباشر قناة ksa .. الهلال والاتفاق اليوم الثلاثاء بث سريع وشغال لجميع السرعات |يوتيوب| جوال| موبايل

يخوض الهلال اختباراً صعباً، يوم الثلاثاء، حينما يستضيف نظيره الاتفاق على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، في مواجهةٍ مؤجلة من المرحلة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مقدمة عن اللقاء:

يقدم فريق الهلال السعودي موسما مميزا للغاية، حيث يحتل صدارة الدوري السعودي برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات متتالية بالدوري، ويسعى الفريق لاستغلال سقوط النصر على ملعبه أمام الأهلي، ورفع الفارق لـ5 نقاط بينه وبين أقرب منافسيه النصر والأهلي.









على الجانب الأخر يدخل فريق الاتفاق والذي يتواجد ضمن صفوفه النجم المصري حسين السيد، مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز وتحسين موقفه أكثر في جدول المسابقة للمنافسة على اللقب.

بث مباشر قناة ksa .. الهلال والاتفاق اليوم الثلاثاء بث سريع وشغال لجميع السرعات |يوتيوب| جوال| موبايل





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ خيسوس بتشكيل مكون من: علي الحبسي- محمد البريك - بوتيا - علي آل بليهي -ياسر الشهراني - محمد كنو - كارلوس إدواردو - سلمان الفرج - أندري كاريو - سالم الدوسري - بافيتيمبي غوميز.

بث مباشر قناة ksa .. الهلال والاتفاق اليوم الثلاثاء بث سريع وشغال لجميع السرعات |يوتيوب| جوال| موبايل





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الهلال والاتفاق في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة KSA Sport HD1





بث مباشر قناة ksa .. الهلال والاتفاق اليوم الثلاثاء بث سريع وشغال لجميع السرعات |يوتيوب| جوال| موبايل