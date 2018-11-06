آخر خدمة الغز علقة.. من هو "زين الرفاعي" المفصول تعسفيًا من الجزيرة؟

بطريقة تعسفية، فصلت قناة الجزيرة القطرية، أحد الإعلاميين العاملين بها بعد تعرضه للإصابة أثناء العمل فى سوريا، حيث اعتادت قناة الجزيرة القطرية على انتهاك حقوق العاملين فيها، والطريقة التعسفية التي تتعامل بها إدارة القناة مع العاملين لديها، لذا تقدم "الفجر"، أهم ما تم تداوله عبر المواقع الإلكترونية عن الفصل التعسفى لـ زين الرفاعى"، مصور القناة، وذلك من خلال التقرير التالي:

زين الرفاعى وإصابته بجروح

زين الرفاعي البالغ من العمر 28 عاما، أحد الإعلاميين العاملين بقناة الجزيرة، يعمل مصورا، وأصيب بجروح خطيرة، فيما كان يغطي المعارك بين الثوار وقوات الأسد، وكان قد حصل على جائزة روري بيك البريطانية المرموقة، التي تحظى بتقديرعالمي وتكرم كل سنة أفضل مصوري الفيديو الصحافيين المستقلين.

إقالة تعسفية

كشف مصور قناة الجزيرة القطرية زين الرفاعي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فصله تعسفيا من القناة قبل أن تشفى جراحه، قائلا: "تمت إقالتي قبل أن تشفى جروحي وأنا أقف على عكازي، حيث ‏لا تمل أقلام صحافيي الجزيرة من الكتابة عن حرية الصحافة وحقوق الصحافيين بالمقابل وبعد عملي مع ‎الجزيرة، وتعرضت لإصابة كادت تنهى حياتي كانت مكافأة دمائي الإقالة دون أي اعتبار".

وأوضح الرفاعي، أن "مدير مكتب الجزيرة في تركيا، الذي كتب لموظف المحاسبة ليخبرني أنه تمت إقالتي من القناة دون اكتراث لوضعي الصحي ودون اكتراث لدمائي التي لم تجف، حيث يتحدثون للعالم عن الصحافة والصحافيين وحرمتهم السخرية أنهم لم يسيئوا إلى أنفسهم فقط بل أساءوا إلى قناة تدّعي أنها مع الإنسان".

يشار إلى أن قناة الجزيرة القطرية، لم تصدر أي بيان أو تعليق بشأن القضية، التي أثارها الرفاعي، وأثارت موجة كبيرة من التضامن معه، بينما يتلقى الرفاعي، علاجه في تركيا حاليًا.

يذكر أن عددا من مراسلي شبكة الجزيرة قد قتلوا أو أصيبوا بمناطق عدة على الأراضي السورية منذ اندلاع الحرب السورية في منتصف مارس 2011.