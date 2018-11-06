يلا شوت رابط بث مباشر LiVe كورة ستار مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 6-11-2018 رابط حي اون لاين yalla shoot

يلتقي اليوم ناديي الهلال والاتفاق في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي يستضيفها الزعيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد (استاد الملز).

يلا شوت رابط بث مباشر LiVe كورة ستار مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 6-11-2018 رابط حي اون لاين yalla shoot



وفي السطور التالية تقدم لك الفجر الرياضي عزيزي القارئ كل التفاصيل الخاصة بموعد المباراة والقنوات الناقلة لها لتكون على اطلاع دائم بكل ما يخص الكرة السعودية ودوري المحترفين.