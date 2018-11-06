أمن الجيزة ينجح في إعادة مشغولات ذهبية بـ"300 ألف جنيه" لـ"مسنة" بالطالبية

نجح رجال مباحث قسم الطالبية في كشف غموض سرقة أكثر من 300 ألف جنيه من شقة مسنة بدائرة القسم، وتبين أن ميكانيكي وزوجته وشقيقه، وراء السرقة، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهم وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من الرائد مصطفى عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بتلقيه بلاغا من "سعاد. أ. أ"، 72 سنة، ومقيمه دائرة القسم، باكتشافها سرقة خزينة خاصة بها بالكامل وبداخلها مشغولات ذهبية ومبلغ مالي ومجموعة من ساعات اليد من داخل غرفة نومها حال تواجدها لدى كريمتها المقيمة بالطابق الثاني بذات العقار.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة ومن خلال جمع المعلومات واجراء التحريات، تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الثالث وسلامة جميع منافذها ووجود آثار بعثرة بغرفة النوم وتبين عدم خروج ثمة أشخاص بحوزتهم جسم مشابه لحجم الخزينة، وبتفتيش مرافق العقار عثر على الخزينة أعللا السطح وبها كسر بمنطقة الكالون وخالية.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعه كلً من "محمد. ر. ع"، 40 سنة، ميكانيكي ومقيم بذات العقار والسابق اتهامه في القضية مخدرات قسم العمرانيه رقم 81 اخوال لسنه 199، زوجة الأول "نجوي. ا.ع" وشهرتها "سها" 37 سنة، ربة منزل ومقيمه بذات العقار، شقيق الأول "خالد. ر. ع"، 26 سنة، ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه في القضية رقم 9022 2016 جنح قسم العمرانية " مخدرات "، حيث شوهد الأخير يحمل مطرقة وأجنة حال دخوله لشقة الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر الأول أنه يمر بضائقة مالية وأنه على علم بأن المبلغة لديها خزينة حديد بها مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، ونظرا لتردد زوجته عليها بالشقة لمساعدتها لكبر سنها حيث اتفقا سويا على سرقتها حال خروجها وفي سبيل ذلك قامت الثانية بالاستيلاء على نسخة من مفتاح الشقة محل البلاغ.

وأرشد المتهمان عن المسروقات حيث أمكن ضبطها بمسكن الأول، 35.350 جنيه، 11 ساعة يد ماركات مختلفة تقدر قيمتهم 50 ألف جنيه، سلسلة ذهبية كبيرة بدلاية، كردان ذهب، 4 خواتم ذهب، وزنت المشغولات الذهبية حوالي نصف كجم تقدر بحوالي 250 ألف جنيه، وبعرض المسروقات على المجني عليها تعرفت عليها واتهمت المذكورين بالسرقة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.