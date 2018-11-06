"برلمانية": 3 اجتماعات لـ"موازنات البرامج" حول نتائج المنظومة الجديدة

أعلنت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، استئنافها العمل غدًا الاربعاء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، بـ3 اجتماعات، وستعمل على 3 محاور وهى متابعة التقارير الربع سنوية، والوزارات الجديدة التى ستطبق المنظومة، بالإضافة إلى استراتيجية 2030، والتعمق فى بعض الوزارات التى تطبق منظومة البرامج والأداء.





وقالت سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية، فى تصريحات للمُحررين البرلمانيين، إن أولى اجتماعات اللجنة غدا الأربعاء، لاستلام موازنات البرامج والأداء الخاصة بوزارات " الكهرباء، والثقافة، الاستثمار والتعاون الدولى، الموارد المائية والرى، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، البترول والثروة المعدنية"، لافتة إلى أن اللجنة قررت فى اجتماعها الذى عقد بتاريخ 2572018، بحضور ممثلى تلك الوزارات، على قيام هذه الوزارات بموافاة اللجنة بموازنات البرامج والأداء التى أعدتها.





كما ستكون ثانى اجتماعات اللجنة فى نفس اليوم، لتسليم اللجنة كل من نتائج المنفذ الفعلى من موازنات البرامج والأداء للعام المالى 20172018، ونتائج المنفذ الفعلى للربع الأول من موازنات البرامج والأداء، للعام المالى 20182019، للوزارات "التعليم العالى والبحث العلمى، التضامن الاجتماعى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، بالإضافة إلى استلام اللجنة نتائج المنفذ الفعلى "الربع الأول"، من موازنات البرامج والأداء للعام المالى 20182019، لوزارات "المالية، التخطيط، الآثار، التجارة والصناعة، القوى العاملة، التموين، التنمية المحلية، الشباب والرياضة، البيئة الصحة والسكان".



