حسام حبيب يغني أمام "السيسي" في حفل ختام منتدى شباب العالم

قال المحلن عمرو مصطفى، إن المطرب حسام حبيب هو من سيقدم أغنية ختام منتدى شباب العالم باللغتين الإنجليزية والعربية.





وأشار "مصطفى"، خلال لقاء خاص مع فضائية "صدى بلد"، اليوم الثلاثاء، إلى أن أغنية الختام من كلمات خالد تاج الدين، وتوزيع أمير نبيل، مضيفًا أن أغنية الختام موجهة للشباب بالدرجة الأولى.





وطالب بإنشاء أكاديمية وطنية لصناعة الفن عالميًا، حتى يكون هناك محتوى نخاطب من خلاله العالم.