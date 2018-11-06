ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

حسام حبيب يغني أمام "السيسي" في حفل ختام منتدى شباب العالم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:51 م
حسام حبيب يغني أمام السيسي في حفل ختام منتدى شباب العالم
حسام حبيب
طباعة
الفجر الفنى
 
قال المحلن عمرو مصطفى، إن المطرب حسام حبيب هو من سيقدم أغنية ختام منتدى شباب العالم باللغتين الإنجليزية والعربية.

وأشار "مصطفى"، خلال لقاء خاص مع فضائية "صدى بلد"، اليوم الثلاثاء، إلى أن أغنية الختام من كلمات خالد تاج الدين، وتوزيع أمير نبيل، مضيفًا أن أغنية الختام موجهة للشباب بالدرجة الأولى.

وطالب بإنشاء أكاديمية وطنية لصناعة الفن عالميًا، حتى يكون هناك محتوى نخاطب من خلاله العالم.
المزيد عن: منتدى العالم حفل ختام منتدى شباب العالم حسام حبيب أمام السيسي حسام حبيب السيسي اخبار منتدي شباب العالم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
1
x
14:45
2
بتروجيت
سموحة
-
x
17:00
-
الداخلية
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
الجونة
المقاولون العرب
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
دوري أبطال أوروبا
موناكو - فرنسا
-
x
19:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
19:55
-
ليفربول - إنجلترا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
22:00
-
برشلونة - أسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن - هولندا
نابولي - إيطاليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
شالكه 04 - ألمانيا
-
x
22:00
-
جالطة سراي - تركيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
لوكوموتيف موسكو - روسيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
16:55
-
الإتفاق
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/6/2018 4:20:01 PM