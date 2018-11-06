برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول عدم استفادة الطلاب من التأمين الصحي بالمدارس





وأشار إلى أن أن تلاميذ المدارس الحكومية بصفة خاصة يعانون من عدم توافر رعاية طبية لأزمة لهم بسبب إهمال التأمين الصحي وعدم تجهيز العيادات المدرسية أو توافر الأدوية اللازمة خاصة في القري والنجوع رغم أن الطالب يدفع اشتراك هذه الخدمة ولا يستفيد منها بشيء، الأمر الذي أدى إلى عزوفهم عن العلاج في مستشفيات التأمين الصحي التابعة للمدارس واتجهوا إلى شراء العلاج من خارجها نظرًا لعدم وجود اهتمام من الأطباء والممرضات، وعدم جدوى التأمين الصحي وقلة أعداد الأطباء مقارنة بأعداد التلاميذ الرهيبة وعدم الجدية في توفير الإسعافات اللازمة في حالة وقوع الحوادث الطارئة وإعلان حالة الطوارئ يكون فقط في الأزمات وسرعان ما يختفي هذا الاهتمام.



وأردفت انه من الضرورة الحد من تفاقم هذه المشكلة عن طريق توفير وحدات صحية مصغرة داخل كل مجموعة متجاورة من المدارس تضم أطباء متخصصين في الأسنان والباطنة والعيون لتوفير رعاية صحية حقيقية متكاملة لتلاميذ المدارس، حيث أن الزائرة الصحية وحدها لا تكفي داخل المدرسة، ويجب أن تتواءم الخدمة ويتم تطويرها بشكل مستمر لتلبية احتياجات هؤلاء التلاميذ، فضلا عن أن يكون هناك طبيب لكل مدرسة من العام الدراسي القادم من أجل صحة الطلاب ورعاية طبية أفضل لهم ودعوة منظمات المجتمع المدني للمساهمة فيها بصفتها مشروعا قوميا على أن تشمل هذه المبادرة على إجراء فحوص دورية لتلاميذ المدارس للكشف المبكر عن الأمراض والحد من انتشار الأمراض المعدية، مُشددة على أهمية المتابعة الدورية التقوم بها المدارس والوزارة لتلبية ما تحتاجه من أدوية الإسعافات الأولية توافر المستلزمات الطبية بالعيادات الملحقة بالمدارس وتجهيز العيادات بالإمكانات اللازمة.



وطالبت بضرورة تفعيل التأمين الصحي للمدارس كما نص علية القانون وأن يتم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج الطلاب طوال العام الدراسى، ورفع كفاءة الخدمة ونشر الوعي لدى الطلاب وأولياء الأمور من المخاطر التي تحدق بأبنائهم ولإعداد جيل واع وقوي للنهوض بالدولة المصرية.

تقدمت النائبة منى منير، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم الكشف على تلاميذ المدارس لاسيما في ظل وجود التأمين الصحي لهم.وقالت في نص طلب الإحاطة:"إنه ظهرت مشكلة جديدة لدى الطلاب ألا وهي ضعف النظر، وهذه المشكلة لا تقل خطورة عن المشكلات الأخرى والتي يجب أخذها على محمل الجد، وإعداد برنامج وقائي وكشف دوري على الأطفال لمحاربة المشكلة وعدم تفاقمها والتي من الممكن أن تؤدي بالطلاب لمشكلات كبيرة في البصر قد تصل لـ"العمى".