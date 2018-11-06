برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير المالية حول تطبيق بعض المأموريات للقانون 91 لعام 2005

وصف النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تطبيق بعض مأموريات الضرائب للقانون رقم 91 لعام 2005 بطريقتين بالـ"كارثة".



وقال في نص طلب الإطاحة الذي قدمه للدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يتم أحيانا خصم الضرائب من أصل الدين وأحيانا أخرى يتم الخصم من الفوائد، محذرًا من أن سوء تطبيق القانون يهدر مبدأ العدالة الضريبية، كما أنه يشجع الممولين على التهرب من دفع مستحقات الدولة، ويضر أيضا الممولين الملتزمين بالسداد.



وطالب وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وزير المالية، الإسراع في تصحيح هذا الخطأ، مُشيرًا إلى أنه يمتلك مستندات تؤكد تطبيق القانون بطريقتين.