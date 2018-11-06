الآن.. مشاهدة مباراة الهلال والأتفاق بث مباشر | شاهد مباراة الهلال السعودي اليوم HD | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال لايف

دوري بلس - تنتظر الجماهير الرياضية مساء اليوم الثلاثاء انطلاق مواجهة الهلال والاتفاق في مباراة مؤجلة من الجولة الـ5 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.ويسعى الهلال في هذه المباراة إلى تعزيز صدارته للدوري إذ يعتلي حامل اللقب ترتيب فرق الدوري بـ21 نقطة مقابل 19 نقطة للأهلي "الثاني" والنصر "الثالث".في المقابل يأمل الفريق الاتفاقي في تجاوز عثرته الجولة الماضية عندما خسر من الفيصلي 5-1 واستعادة نغمة الانتصارات بعد البداية

الآن.. مشاهدة مباراة الهلال والأتفاق بث مباشر | شاهد مباراة الهلال السعودي اليوم HD | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال لايف

المثالية التي قدمها "الكوماندوز" هذا الموسم.ويحتل الاتفاق الترتيب السادس بـ14 نقطة وإذا مانجح في كسب نقاط

مباراة الليلة كاملة فإنه سيقفز إلى المركز الرابع في سلم الترتيب.وقد يجد الاتفاق نفسه في المركز الخامس إذا ما انتهت مباراة الليلة بالتعادل.فوف الفريقان تكتض بالأسماء القوية والتي تتميز بمعدل تهديفي عالي مما يوحي إلى أننا سنشاهد كمية أهداف جيدة في المباراة عطفا على وجود اثنين ممن يتصدرون قائمة الهدافين (جوانكا من الاتفاق, غوميز من الهلال).وخاض مهاجم الهلال بافيتيمبي غوميز 7 مباريات (537 دقيقة) وسجل 5 أهداف بمعدل هدف كل 107 دقائق.وسدد غوميز على المرمى 28 تسديدة وبلغت دقة تمريراته 83 %