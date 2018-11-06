Livepool.. مشاهدة مباراة ليفربول (Mohamed salah) ضد النجم الاحمر بدوري أبطال اوروبا (بث مباشر الآن)





ليفربول يدخل مباراة اليوم بهدف تحقيق الانتصار على النجم الاحمر لمواصلة التربع على صدارة ترتيب المجموعة وللتأهل لدور الـ16.





قائمة فريق ليفربول لمواجهة النجم الأحمر (رد ستار بلجراد)





التشكيلة: فابينهو ، فان دايك ، ويجنولد ، لوفرن ، ميلنر ، كيتا ، فيرمينو ، ماني ، صلاح ، غوميز ، أليسون ، ستوريدج ، مورينو ، لانا ، مينولت ، روبرتسون ، أوريجي ، سولانكي ، ماتيب ، كيليهر ، ألكسندر-أرنولد

Livepool.. مشاهدة مباراة ليفربول (Mohamed salah) ضد النجم الاحمر بدوري أبطال اوروبا (بث مباشر الآن)





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Livepool.. مشاهدة مباراة ليفربول (Mohamed salah) ضد النجم الاحمر بدوري أبطال اوروبا (بث مباشر الآن)





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Livepool.. مشاهدة مباراة ليفربول (Mohamed salah) ضد النجم الاحمر بدوري أبطال اوروبا (بث مباشر الآن)





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Livepool.. مشاهدة مباراة ليفربول (Mohamed salah) ضد النجم الاحمر بدوري أبطال اوروبا (بث مباشر الآن)







