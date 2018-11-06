كورة لايف HD| مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر اليوم 6-11-2018 يوتيوب بدون تقطيع| Korastar
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:32 م
مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر اليوم 6-11-2018 يوتيوب بدون تقطيع
وتنقل مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح ضد النجم الاحمر بلجراد عبر قنوات مجانية مثل "SuperSport 5 Africa" الجنوب أفريقية بجانب "بي تي سبورت 3" البريطانية "PT Sport 3"، مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر يلا شوت yalla shoot كورة لايف koora live كورة أون لاين kora online كورة ستار kora star ماي كورة بدون تقطيع.
قائمة فريق ليفربول لمواجهة النجم الأحمر (رد ستار بلجراد)
التشكيلة: فابينهو ، فان دايك ، ويجنولد ، لوفرن ، ميلنر ، كيتا ، فيرمينو ، ماني ، صلاح ، غوميز ، أليسون ، ستوريدج ، مورينو ، لانا ، مينولت ، روبرتسون ، أوريجي ، سولانكي ، ماتيب ، كيليهر ، ألكسندر-أرنولد
متابعة حية بث مباشر عبر الإنترنت وتغطية البث المباشر مباراة ليفربول والنجم الأحمر
مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر اليوم 6-11-2018 يوتيوب بدون تقطيع
سيتم بث المباريات على الهواء مباشرة عبر beIN Sport HD 1. سيتمكن المشتركون beIN Sport HD 1 من بث المباريات على الإنترنت عبر مشغل الفيديو وتطبيق beIN Sport HD 1.
يمكنك متابعة كل هذا الإجراء من خلال مدونة LIVE الخاصة بـ Dostor الدستور الرياضي ، مع تحليل في اللعبة من beIN Sport HD 1.
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موعد مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر
ويمكنكم مشاهدينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد النجم الأحمر الصربي عبر موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع يوتيوب YouTube ويلعب النجم الأحمر مع ليفربول الانجليزي على ملعبه، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 7:55 بتوقيت مدينة القاهرة، و8:55 بتوقيت مكة المكرمة، 9:55 بتوقيت الإمارات، مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وريد ستار بلجراد.
مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر اليوم 6-11-2018 يوتيوب بدون تقطيع
وتمكن ليفربول من الفوز على النجم الأحمر في مباراة الذهاب برباعية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر يلا شوت yalla shoot كورة لايف koora live كورة أون لاين kora online كورة ستار kora star ماي كورة بدون تقطيع.
مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر اليوم 6-11-2018 يوتيوب بدون تقطيع
مشاهدة مباراة ليفربول وريد ستار بلجراد الصربي بث مباشر يلا شوت حيثُ يتصدر ليفربولبقيادة يورجن كلوب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما نابولي معه 5 نقاط وباريس سان جيرمان برصيد 4 والنجم الأحمر نقطة، مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر يلا شوت yalla shoot كورة لايف koora live كورة أون لاين kora online كورة ستار kora star ماي كورة بدون تقطيع.
تشكيلة مباراة ليفربول والنجم الأحمر
تشكيلة ليفربول:
حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد
الوسط: فابينيو - جورجينيو فينالدوم - ساديو ماني - شيردان شاكيري
الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو
تشكيلة النجم الأحمر:
حراسة المرمى: ميلان بوريان
الدفاع: ماركو جوبيليتش - سردان بابيتش - ميلوش ديجينيك - فيليب ستويكوفيتش
الوسط: برانكو يوفيتشيتش - نيناد كريستيتشيتش - سلافوليوب سرنيتش - لورينزو إبيسيلي
الهجوم: الفاردو بن نابوهاني - ريتشموند بوكي
ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر الصربي بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الابطال عبر قناة "بي إن سبورت 1" 1 beIN SPORTS بصوت حفيظ دراجي، مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر يلا شوت yalla shoot كورة لايف koora live كورة أون لاين kora online كورة ستار kora star ماي كورة
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مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر اليوم 6-11-2018 يوتيوب بدون تقطيع
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